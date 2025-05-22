Российские спецслужбы занимаются взломом камер для слежки за помощью Украине

Российские спецслужбы занимаются взломом различных камер видеонаблюдения на границах и вблизи военных объектов, чтобы шпионить за западной помощью, поступающей в Украину. Об этом говорится в отчете британского Национального центра кибербезопасности при участии агентств из США и стран Европы, обнародованном в среду, 21 мая.

Согласно этим данным, подразделения российской военной разведки (Главное управление Генштаба ВС РФ, ранее - ГРУ) используют целый ряд методов для атаки на инфраструктуру и организации, занимающиеся поставками западной помощи Украине, в том числе путем взламывают камеры на переездах и железнодорожных станциях, а также вблизи военных объектов.

Западные разведки считают, что к этим атакам причастна группировка хакеров APT 28, или Fancy Bear, также известная как 85-й Главный центр специальных служб ГРУ или подразделение ГРУ 26165. Для слежки хакеры использовали как частные, так и муниципальные камеры видеонаблюдения в странах НАТО и в Украине. В общей сложности атаки российских спецслужб затронули около 10 тысяч камер, из них 80% находятся в Украине, 10% - в Румынии, 4% - в Польше, 2,8% - в Венгрии и 1,7% - в Словакии, говорится в докладе.

Западные спецслужбы также обвинили военную разведку РФ в рассылке фишинговых писем с порнографическими изображениями и поддельными документами, в похищении паролей к учетным записям для проникновения во внутренние системы.

"Как минимум в одном случае злоумышленники пытались использовать голосовой фишинг, чтобы получить доступ к привилегированным аккаунтам, выдавая себя за IT-сотрудников", - говорится в отчете спецслужб.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал национальные агентства и частные компании, задействованные в поставках помощи Украине, "принять срочные меры защиты". Среди целей хакеров авторы доклада назвали логистические и технологические компании, оборонные предприятия, IT-компании, морские порты, аэропорты и системы управления воздушным транспортом в государствах НАТО.