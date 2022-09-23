Лукашенко: Президентское помилование - не предмет торга

Амнистия и помилование не являются предметом торга, заявил сегодня Лукашенко, отметив, что есть оппоненты, которые должны и будут сидеть.

"Я не торгуюсь людьми. Я никогда не торговался людьми. Я всегда готов бросаться в огонь и полымя, чтобы защитить человека. Поэтому никакого торга здесь нет и быть не может. Я никогда этого не делал и делать не собираюсь. Поэтому никакого торга не будет. Я не буду торговаться, даже если за этим будет какая-то там выгода. Я никогда на это не пойду. Они должны за это отвечать, потому что если будет попустительство, это повторится снова. Но там, где можно пойти на какой-то компромисс, надо идти. Это же наше общество, они рано или поздно все равно выйдут", - заявил Лукашенко, комментируя сравнение предстоящей амнистии с "политическим торгом с Западом".

"Нельзя быть "дубоватыми" - вот мы встали в позу и все, никого не видим. Ведь были люди, которые действительно заблудшими были. Некоторые так-сяк: наверное, власть не удержится, и я пойду. Но тот, кто должен сидеть, будет сидеть. Я судьбами людей не торгую. Я к этому не приучен. Чужого не бери и не обижай человека. Справедливость, справедливость насколько это возможно и еще раз справедливость", - заключил Лукашенко.