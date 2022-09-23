Лукашенко: Если начинают мочить, нужно отвечать

Лукашенко сегодня, отвечая в Хатыни на злободневные вопросы государственных СМИ, изложил актуализированные заповеди ведения информационной войны.

«Что ни в коем случае не надо делать - это ждать (1). Против нас развернута война. И идёт по линии информационно-психологических операций. В основе должна лежать правда(2). Если фейк - через время все равно это станет достоянием. Конкретные факты - на стол(3). В этом разница от нашей стороны с теми операциями, фейками, которые они проводят. Мы же белорусы. Если что-то случилось, из-за угла посмотрим, чтобы не обидеть кого-то. Это хорошее качество, но не для современности. Если начинают мочить, надо отвечать(4)», - сказал Лукашенко.

"Мы будем совершенствоваться. Надо вставать и защищать свой дом", - добавил он.