Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Россия с 2014 года потратила $300 млн. на скрытое влияние на мировую политику

Россия тайно потратила более 300 миллионов долларов с 2014 года, чтобы попытаться повлиять на политиков и других официальных лиц.

Об этом говорится в данных американской разведки, предоставленных Госдепартаментом США, сообщает Associated Press.

Средства предназначались иностранным партиям, политикам и чиновникам более чем в 20 странах, заявил он. О каких именно странах идет речь, представитель администрации президента США не уточнил.

Вместе с тем, он отверг сравнения между деятельностью России и финансированием США СМИ и политических инициатив по всему миру. По словам чиновника, Путин тратил огромные суммы на "манипулирование демократиями изнутри".

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