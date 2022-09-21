Кремль не замечает очередей на границе РФ и ажиотажа в аэропортах

Информация о том, что на границе России образовались очереди и отмечается ажиотажный спрос на авиабилеты в другие страны, сильно преувеличена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Информация о некоем ажиотаже в аэропортах очень сильно преувеличена", - сказал Песков журналистам.
"Очень много фейковой информации на этот счет появляется", - заявил он.
Так Песков ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что на границе России образовались очереди и отмечается ажиотажный спрос на авиабилеты в другие страны, а на некоторые направления уже все раскуплено, передает Интерфакс.
По мнению Пескова, нужно "внимательно относиться к тому, чтобы не становиться жертвами лживой информации на этот счет".