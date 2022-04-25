«Террористы» планировали убрать не только Соловьева, но и других celebrities пропаганды

Шестеро задержанных по подозрению в подготовке убийства Владимира Соловьева намеревались взорвать его автомобиль, об этом сообщает Следственный комитет России.

Сам Соловьев заявил, что, по его мнению, к планированию покушения имеет прямое отношение президент Украины Владимир Зеленский.

Впрочем, задержанные планировали убить не только Соловьева, но других российских пропагандистов: Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Евгения Попова.

«В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где в моем присутствии обсуждались поджоги машин с символикой поддержки спецоперации, а также военкоматов, ну и, помимо этого, убийства. Убийства людей, которые несли пропаганду — Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов», — сказал на распространенном видео один из задержанных.

Целями террористов также названы Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян.