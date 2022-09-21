Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Путин объявил частичную мобилизацию в РФ

Путин в своем обращении объявил частичную мобилизацию в России, сообщают российские СМИ.

По его словам, "призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт".

"Указ о частичной мобилизации подписан, мобилизационные мероприятия начнутся сегодня", - сказал Путин.

Он также заявил, что цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию: они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколоть СССР, а сейчас пришло время и России

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