Кремль отказался комментировать антивоенное выступление Пугачевой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Аллы Пугачевой, в котором она заступилась за своего мужа Максима Галкина, объявленного "иностранным агентом", и допустила высказывания, которые сложно не считать антивоенными в условиях военной цензуры в России.

"Я не буду комментировать никак эту тему", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным, передает Интерфакс. На вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, он ответил: "Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю".

Пугачева накануне написала: "Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан".