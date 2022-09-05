Генпрокурор РБ назвал условие для амнистии «экстремистов»

Генпрокурор РБ Андрей Швед назвал условие для амнистии осужденных и объявленных экстремистами граждан страны – обращение к Лукашенко с просьбой о помиловании.

"Несмотря на достаточно принципиальную позицию Генеральной прокуратуры, что акт амнистии не должен распространяться на тех лиц, которые посягнули на суверенитет, независимость, конституционный строй нашей страны в 2020-2021 годах, глава государства поручил взвешенно подойти к этому вопросу, индивидуально и в первую очередь через институт помилования. То есть те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу. Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к президенту с просьбой о помиловании", - сказал Андрей Швед (цитата БелТА).

Во время совещания по вопросам предстоящей амнистии Лукашенко предложил рассмотреть окончательный вариант подготовленного законопроекта на специальной комиссии с участием в том числе "нормальной оппозиции".

По словам Шведа, амнистия затронет более 8 тыс. человек.

"Речь идет примерно от 8 тысяч человек и выше. Это как классические подходы, касающиеся освобождения от ответственности инвалидов, многодетных, одиноких матерей и так далее, так и лиц, которые совершили другие преступления", - сказал генпрокурор, добавив, что перечень составов преступлений, которые будут подпадать под действие закона об амнистии, определят в ближайшее время.

"Первое обязательное требование к осужденному - его раскаяние», - сказал в свою очередь глава МВД Иван Кубраков, уточнив, что амнистию предполагается применить к категории граждан, которые не совершили тяжкие преступления, раскаялись и к которым нет вопросов у администраций колоний.

"Примерная цифра на сегодняшний день, к которым может быть применен акт амнистии, - 8500 человек. Это, конечно, где-то в два раза больше, чем та, которая была применена в 2020 году. Мы предложили применить амнистию к такой категории граждан, как, например, осужденные за преступления по незаконному обороту наркотиков, которые совершили данные преступления в несовершеннолетнем возрасте. Таких на сегодняшний день отбывает 95 человек. Но с учетом, конечно, тех требований, которые я уже озвучил. Также внесено предложение рассмотреть даже в отношении тех, кто осужден за коррупционные преступления. Но, опять же, кто искренне раскаялся и погасил причиненный преступлением вред", - сказал Кубраков.