Экстрадированной в Беларусь Яне Пинчук предъявлено обвинение по 5 статьмя УК

Белорусские власти предъявили экстрадированной из России Яне Пинчук обвинение по пяти статьям УК РБ, сообщают белорусские медиа.

В частности она обвиняется в клевете (ст. 188), незаконных действиях с персональными данными (ч. 2 ст. 203-1), разжигание социальной вражды или розни (ч. 3 ст. 130), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 2 ст. 361-1), призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361). Все обвинения базируются на том, что Яна Пинчук администрировала телеграм-канала "Витебск 97%".

Яна Пинчук была задержана 1 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге по запросу белорусских силовиков. Российские власти 10 дней назад экстрадировали ее в Беларусь. Теперь девушка содержится в Витебском областном следственном изоляторе № 2. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Вместо российского адвоката Марии Беляевой ее защищает белорусский адвокат, с которого взята подписка о неразглашении материалов следствия.

Яне Пинчук грозит до 19 лет лишения свободы.