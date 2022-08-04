Последнее обновление: 04.08.2022 08:25

Журналист польского телеканала TVP приговорена в Беларуси к 5 годам колонии

Суд в Гомеле приговорил к 5 годам колонии журналиста польского TVP Ирину Славникову за сотрудничество с телеканалом "Белсатом", который власти Беларуси объявили экстремистским формированием.

Славникову обвинили в "создание экстремистского формирования". Судебный процесс длился больше месяца за закрытыми дверями. 3 августа суд вынес приговор, передает PAP.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал приговор "абсолютным скандалом" и пообещал жесткую реакцию МИД.

"Свобода прессы, свобода слова и беспрепятственное право выражать взгляды – это ключевые принципы демократии. Приговор режима Лукашенко в отношении журналистки Ирины Славниковой – 5 лет колонии – это абсолютный скандал, нарушение всех цивилизационных норм, прав человека и журналистов", - заявил Моравецкий.

Суд также постановил взыскать со Славниковой 7580 рублей в пользу предприятия «Минсктранс».

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