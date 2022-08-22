Эстония будет продвигать полное энергетическое эмбарго против РФ

Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России и отключение российских банков от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу Эстонии передает ERR.

"Мы должны серьезно поднять цену агрессии для агрессора перед приближением зимы. Семь предыдущих пакетов оказались недостаточными, чтобы подтолкнуть Путина к прекращению войны", - отметил Урмас Рейнсалу.

Также Эстония предложит запретить россиянам въезд в ЕС.

"Более 10 млн граждан РФ сейчас имеют право въезда в Европейский Союз… Кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, мы сможем достичь общеевропейского согласия для какой-либо формулировки", - отметил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что в Кремле сейчас пытаются сыграть на усталости Европы от войны. "Мы должны сказать, что это бесполезная надежда. Мы готовы помогать Украине и оказывать давление на Россию, столько нужно, чтобы она вынуждена была отступиться. Очень важно проявить решительность", - подчеркнул Урмас Рейнсалу.