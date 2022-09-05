Венгрия требует снять санкции с трех российских олигархов

Будапешт продолжит препятствовать продлению некоторых блоков санкций Евросоюза против России, если и дальше сохранятся персональные санкции против трех российских олигархов.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк со ссылкой на дипломатические источники, Венгрия добивается отмены персональных санкций против олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

ЕС предстоит продлить на шесть месяцев персональные санкции против российских элит и представителей режима Путина. Послы ЕС должны обсудить вопрос 7 сентября, а само продление следует согласовать до 15 сентября. Решение должно быть принято единогласно.

В санкционном списке значатся 1217 физических и 108 юридических лиц. Усманов и Авен попали в него с началом полномасштабной войны РФ против Украины, а Рашников – в марте.

Помимо олигархов, Венгрия добивается исключений из санкций в отношении российских банков для гуманитарных организаций.

Источники предполагают, что Венгрия таким образом давит на Брюссель, чтобы сдвинуть важный для себя вопрос - утверждение "ковидного" пакета европейских средств для Венгрии, которое задерживается из-за вопросов Брюсселя к проблемам с верховенством права.