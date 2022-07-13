Более 40 стран поддержали жалобу Украины в Международный суд

Об этом говорится в заявлении группы стран, обнародованном на сайте МИД ФРГ.

«Мы снова заявляем о поддержке жалобы, которую Украина подала в Международный суд в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, которой Украина стремится установить, что Россия не имеет права для военных действий в Украине на основании своих необоснованных утверждений о геноциде», - говорится в заявлении, передает Укринформ.

Страны отмечают важность этого процесса и призывают Россию немедленно прекратить военные действия в Украине, как приказал Суд ЕС в решении о мерах пресечения от 16 марта 2022 года. Решение Суда является юридически обязательным для сторон, так что, если Россия не выполнит его, это будет очередным нарушением ее обязательств по международному праву, отмечается в заявлении.

Представители государств, поставивших подпись под документом, подтверждают усилия Украины по обеспечению соблюдения международного права и исполнению судом его фундаментальной роли содействия мирному урегулированию споров.

Конвенция о геноциде закрепляет обязательства предотвращать такие преступления и привлекать виновных к ответственности. В интересах договаривающихся сторон и международного сообщества в целом не допустить злоупотреблений Конвенцией. Таким образом, подписанты, являющиеся сторонами Конвенции о геноциде, намерены присоединиться к этой процедуре.

В свете вопросов, поднятых по этому делу, и учитывая далеко идущие последствия решения, которое примет Суд, важно, чтобы договорные стороны Конвенции могли объяснить Международному суду свое толкование некоторых его существенных положений, говорится в заявлении.

«Россия должна отвечать за свои действия. В этой связи мы считаем, что нарушение Россией международного права влечет за собой международную ответственность страны, а ущерб, понесенный Украиной вследствие нарушений Россией международного права, должен быть немедленно возмещен, в соответствии с принципом государственной ответственности со стороны России полностью», - говорится в документе.

Заявление подписано от имени правительств Албании, Андорры, Австралии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Греции, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Маршалловых Островов, Молдовы, Монако, Германии, Новой Зеландии, Нидерландов, Норвегии, Австрии, Палау, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Черногории, Швеции, Японии, а также Европейского союза.