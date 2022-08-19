Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против РФ

Эстония сделает официальное предложение Европейской комиссии по введению восьмого пакета санкций против России.

Как сообщает ERR, Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также под ограничения попали дополнительные физические лица и организации.

Кроме того, Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.

"Как министр иностранных дел я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - подчеркнул он.