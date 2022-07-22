ЕС включил в санкционные списки по России 57 физлиц и структур

Евросоюз в четверг ввел очередной пакет ограничительных мер в отношении 57 физических и юридических лиц России из-за войны в Украине, следует из опубликованного в Официальном журнале ЕС документа.

Новый пакет санкций предусматривает запрет "на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов".

Запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ, передает Финмаркет.

Согласно документу, ЕС расширяет список товаров, которые находятся под особым контролем властей и которые "могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности". Кроме того, расширяется запрет на прием депозитов у юридических лиц и организаций, учрежденных в третьих странах и в основном контролируемых гражданами РФ или физическими лицами, которые находятся в России.

При этом в документе поясняется, что для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности в мире Евросоюз принял решение вывести из-под действия ограничений транзакции с юрлицами государственной формы собственности, связанными с российской сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны. Отмечается, что речь, в частности, идет о продаже пшеницы и удобрений между РФ и третьими странами.

Аналогично ЕС не препятствует сделкам третьих стран с РФ относительно закупок фармацевтических и медицинских товаров у России.

Под новые антироссийские санкции попали , в частности, мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Меры коснулись и других российских политиков, сотрудников спецслужб и военачальников. В их числе первый заместитель директора ФСБ России Сергей Королев, первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктор Стригунов, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Под санкции попали бизнесмен Андрей Козицын, детский омбудсмен Мария Львова-Белова, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, военные и командующие Росгвардией. Помимо того, ограничительные меры ввели в отношении некоторых родственников подсанкционных бизнесменов.

Кроме того, под санкции попал Сбербанк, группа компаний ФОРСС, работающая на судостроительных рынках, предприятие ракетно-космической отрасли АО Научно-производственное объединение "Квант", Стивидорная компания Авлита. Также в санкционные списки попали Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, организация, занимающаяся популяризацией русского языка и культуры Фонд "Русский мир", Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, мотоклуб "Ночные волки".

В публикации Официального журнала ЕС отмечается, что к попавшим в санкционные списки физлицам и юрлицам применяют запрет на поездки и замораживание активов.

При этом ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС сообщило, что власти Евросоюза отказались от предложения ввести санкции против производящей титан российской "Корпорации ВСМПО-АВИСМА", опасаясь возможных ответных мер РФ.

"ЕС в последнюю минуту заблокировал предложение о введении санкций против металлургического гиганта "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", заявили дипломаты ЕС. Перед этим Франция и другие государства возражали против санкций из-за опасений ответного запрета России на экспорт титана в ЕС", - написала газета.

The Wall Street Journal напомнила, что эта фирма является важнейшим поставщиком титана для Airbus SE - крупнейшей в мире авиастроительной компании.