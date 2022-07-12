ЕС хочет позволить конфискацию арестованных активов РФ в случае обхода санкций

Европейский союз готовит директиву о конфискации арестованных российских активов по решению суда. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по прибытии на Совет министров в Праге рассказал, что деньги поступят в фонд Евросоюза для поддержки населения Украины.

"Мы продвигаемся очень быстро. Директива будет одобрена в октябре", - добавил Рейндерс, которого цитирует УНИАН.

По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список криминальных преступлений в ЕС.

Отмечается, что из €13,8 миллиарда активов российских олигархов и других организаций, замороженных в странах Евросоюза, более €12 миллиардов заморожены всего в пяти государствах.

В конце июня оперативная группа западных союзников, которая отвечает за отслеживание активов российской элиты (Repo), сообщила, что активы на сумму $30 миллиардов, принадлежащие российским олигархам или элитам, находящимся под санкциями, были заблокированы. Также заморозили около $300 миллиардов центробанка.

В эту целевую группу входят США, Австралия, Франция, Канада, Германия, Япония, Италия, Великобритания и Европейская комиссия.