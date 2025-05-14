Беларусь и Зимбабве подписали дорожную карту стратегического сотрудничества до 2030 года. Документ подписан в рамках состоявшихся сегодня в Минске переговоров между Лукашенко и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

На встрече Лукашенко отметил, что с момента переговоров на высшем уровне в Хараре в 2023 году сделано немало. Создана совместная комиссия, налажен прямой диалог между профильными министерствами и компаниями, расширяются гуманитарные и культурные контакты между Беларусью и Зимбабве.

По его словам, Беларусь готова принять на обучение больше студентов из Зимбабве.

"Более 60 студентов из вашей страны уже обучаются в белорусских вузах по различным специальностям аграрного, медицинского, технического профилей. Готовы увеличивать их количество при необходимости", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом существуют и некоторые проблемы.

"У нас, конечно же, есть и вопросы, которые мешают нам продвигаться теми темпами, которыми мы бы хотели, вперед и выйти к 2030 году на устойчивый взаимный товарооборот, приближающийся к $100 млн. Надо найти развязки по этим вопросам. Они есть. Поэтому мы с вами и ведем эти переговоры", - сказал пенсионер.

Выступая уже после переговоров, Лукашенко сообщил о договоренности создать еще одну комиссию, которая будет курировать все остальные двусторонние комиссии.

«Мы договорились создать комиссию на уровне глав государств. Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов», - сказал он.

По итогам переговоров были подписаны межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов; соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и техногенных аварий.

Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве в области туризма, информации и печати, о намерениях относительно усиления партнерства в здравоохранении и реконструкции больницы в Хараре, о содействии развитию микро-, малых и средних предприятий, об укреплении партнерства в области управления отходами и очистки воды.