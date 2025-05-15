Сейм Литвы ужесточает ответственность за нарушение международных санкций

Сейм Литвы расширил уголовную и административную ответственность за любые нарушения или обход международных санкций.

В четверг парламент 87 голосами одобрил поправки к закону о международных санкциях, согласно которым противоправным поведением будет признаваться и нарушение, совершенное по неосторожности.

Поправки также уточняют, какие действия недопустимы в случае замораживания экономических ресурсов, и разъясняют понятие «замораживание средств».

Нарушением международных санкций будет считаться незаконное поведение, нарушающее действующие в Литве международные санкции. К таким нарушениям относятся, например, предоставление доступа к средствам или экономическим ресурсам лицам, находящимся под санкциями, незамороженное имущество, оказание услуг и прочее.

За распоряжение ограниченными активами, предоставление запрещенных услуг или попытки изменить границы Литвы будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, вносятся положения о специальной защите для информаторов, сообщающих о нарушениях международных санкций, пишут литовские СМИ.