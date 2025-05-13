Украина и ЕС подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Украина и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной промышленности. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Свои подписи поставили министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин и генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы (Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe (ASD) Ян Пи.

Подписание состоялось в понедельник в Брюсселе в рамках второго Форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

Целью меморандума является совместное продвижение общих интересов украинской промышленности и членов ASD. Стороны договорились способствовать сотрудничеству и партнерству между украинскими оборонными компаниями и членами ASD, а также способствовать участию украинских компаний в промышленных консорциумах по соответствующим программам ЕС. К таким относятся Европейский оборонный фонд или "Горизонт Европа".