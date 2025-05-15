Беларусь и Зимбабве намерены подписать соглашение о защите секретной информации

Беларусь и Зимбабве подпишут соглашение о защите секретной информации. Это следует из указа № 192, который Лукашенко подписал 13 мая 2025 г.

«Одобрить проект Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Зимбабве о взаимной защите секретной информации <...> в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в документе.

Комитет государственной безопасности уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомству разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Текст документа не раскрывается (засекречен).

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 14 мая Беларусь и Зимбабве подписали дорожную карту стратегического сотрудничества до 2030 года. Документ подписан в рамках состоявшихся в среду в Минске переговоров между Лукашенко и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

По итогам переговоров также были подписаны межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов; соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и техногенных аварий.

Кроме того, подписаны меморандумы о сотрудничестве в области туризма, информации и печати, о намерениях относительно усиления партнерства в здравоохранении и реконструкции больницы в Хараре, о содействии развитию микро-, малых и средних предприятий, об укреплении партнерства в области управления отходами и очистки воды.