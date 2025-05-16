Европейские лидеры обсудят усиление антироссийских санкций и новые пошлины

Европейские лидеры в пятницу на саммите Европейского политического сообщества в столице Албании обсудят усиление антироссийских санкций. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Переговоры на саммите будут сосредоточены на том, как значительно ужесточить санкции в отношении РФ", - говорится в сообщении.

Согласно информации собеседников газеты, на встрече главы государств будут рассматривать возможность "введения карательных пошлин на российский импорт".

Издание отмечает, что идея новых европейских санкций "вдохновлена" предложением американского сенатора Линдси Грэма, который ранее подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня.

В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие товары.

На неформальную встречу в Тиране приедет президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. На саммите также ожидается присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и британского премьера Кира Стармера.