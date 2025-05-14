Последнее обновление: 14.05.2025 14:06

Парламентские выборы в Чехии состоятся 3 и 4 октября 2025 года

Выборы в нижнюю палату парламента состоятся 3 и 4 октября 2025 года. Такое решение принял президент Петр Павел, сообщается на сайте пресс-службы администрации президента.

После опубликования решения в Своде законов в Чешской Республике официально начнется избирательная кампания.

До 29 июля политические партии должны будут выдвинуть списки своих кандидатов. Региональные власти примут решение об их допуске к выборам не позднее 15 августа.

Впервые дистанционно проголосовать смогут чехи, проживающие за рубежом, если они будут зарегистрированы в списках избирателей в посольстве страны проживания не позднее 24 августа.



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