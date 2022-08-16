ООН: в Украине сначала войны погибли 5,5 тыс. мирных жителей

В Украине с начала войны погибли 5,5 тысяч гражданских лиц, сообщила ООН.

Среди погибших - 2125 мужчин, 1451 женщина, 147 девочек и 170 мальчиков, а также 39 детей и 1582 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Только за первые две недели августа погибли 144 человека.

ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где продолжаются интенсивные бои, информация поступает с задержкой.

По данным городского совета Мариуполя, только в этом уничтоженном боями городе может находиться около 20 тысяч погибших.