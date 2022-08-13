Британская разведка: Россия потеряла пути снабжения через Днепр под Херсоном

Свою очередную ежедневную сводку минобороны Великобритании посвятило трудному положению, в котором, по ее оценкам, российская армия оказалась под Херсоном, передает BBC.

Два основных автодорожных моста, обеспечивавших доступ к оккупированным Россией территориям на западном берегу Днепра в Херсонской области, в настоящее время не могут быть использованы для военного снабжения.

В последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского автомобильного моста [около Херсона], но структурные повреждения остаются. На прошлой неделе еще больше пострадал главный железнодорожный мост под Херсоном. С конца июля 2022 года Россия использует понтонный паром возле железнодорожного моста в качестве основного пути снабжения своей армии.

Даже если России удастся провести значительный ремонт мостов, они останутся главным уязвимым местом. Наземное снабжение нескольких тысяч российских военнослужащих на западном берегу по большей части зависит всего от двух пунктов переправы на понтонных паромах. Из-за нарушения цепочек поставок боеспособность российской армии на западном берегу будет зависеть от объемов сделанных ранее запасов снабжения.

В свою очередь, оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что полностью выведен из строя автомобильный мост дамбы Новой Каховки.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования по назначению", - заявил представитель военных.

10 августа в оперативном командовании "Юг" также сообщали о выводе из строя моста в Новой Каховке, однако позже в соцсетях появились кадры, на которых было видно, что несмотря на повреждения, мост продолжал использоваться.

Через Днепр в Херсонской области есть всего три переправы: Антоновский автомобильный мост (или просто "Антоновский мост") возле Херсона, Антоновский железнодорожный мост в 6 км от него, а также дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке - еще в 70 км. Объездная дорога проходит через еще одну реку - на этот раз Ингулец, - через которую есть только один мост в селе Дарьевка.