В Крыму взорван склад боеприпасов под Джанкоем

Из села Майского под Джанкоем на севере временно оккупированного Крыма сообщают, что горит склад боеприпасов.

«Склад боеприсов горит на севере Крыма в селе Майское. Из-за огня сдетонировали снаряды. По нашей информации, полыхать начало около шести часов утра. МЧС оцепило территорию в радиусе двух километров, специалисты планируют эвакуировать жителей близстоящих домов», - говорится в сообщении Mash.

При этом государственные росСМИ сообщают, что в Джанкое во временно оккупированном Крыму горит трансформаторная подстанция. В силовых структурах оккупированного Крымского полуострова утверждают, что трансформаторная подстанция начала гореть после сильного "хлопка" в 6 часов утра во вторник.

На появившихся в сети видео видны многочисленные столбы дома и очаги пожаров.