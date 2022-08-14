Британская разведка: Россия усиливает позиции на юге Украины

В районе поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта, развернулись ожесточенные бои, говорится в ежедневной сводке британской разведки.

"С 2014 года этот район находится на передовой линии контроля Донбасса. Российская атака, вероятно, направлена на захват трассы М04, основного подхода к Донецку с запада", - сказано в сводке.

Отмечается, что на прошлой неделе приоритетом России, вероятно, была переориентация подразделений для усиления юга Украины.

"Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики, продолжают предпринимать попытки штурма к северу от Донецка", - говорится в сообщении.

Ранее, руководитель военной разведки Британии Джим Гокенхалл заявил, что не ждет, что в этом году Украина или Россия получат значительные военные достижения.