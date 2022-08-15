Украинские партизаны повредили ЖД-мост возле Мелитополя

Украинские партизаны повредили ЖД-мост возле оккупированного Мелитополя, сообщил мэр города Иван Федоров.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя - равно полное отсутствие российских эшелонов со стороны Крыма", - сообщил Федоров.

Ранее украинские власти заявили, что основная часть командования российских войск покинула Херсон, поскольку артиллерия ВСУ "разрушила все мосты через Днепр". По их данным, сейчас у России нет "ни одного безопасного логистического маршрута", который позволял бы им снабжать херсонскую группировку.