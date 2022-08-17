Россия ударила ракетами Х-22 по Затоке под Одессой

Россия в ночь на 17 августа нанесла ракетные удары по Одесской области самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском Х-22.

Сообщается о четырех раненых среди гражданских. Им оказали медицинскую помощь. Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован.

По информации Одесской военной администрации, оккупанты попали несколькими ракетами в базу отдыха в области, повреждены частные дома.

Как передает УНИАН, с территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.