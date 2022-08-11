Украина призвала другие государства признать Россию спонсором терроризма вслед за Латвией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил латвийский сейм и его членов за признание России государством-спонсором терроризма и призвал другие страны последовать примеру.

"Своевременный ход: Россия давно заслужила этот статус своими действиями в Украине и за ее пределами. Украина призывает другие государства и организации последовать ее примеру", - заявил министр.

В четверг, 11 августа, сейм Латвии утвердил заявление по поводу целенаправленных военных атак России против мирного населения в Украине, признав насилие России против гражданских терроризмом, а Россию государством-спонсором терроризма.

Сейм также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.

Напомним, в Сенате США давят на администрацию Байдена для признания России спонсором терроризма.

Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.