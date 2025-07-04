В Москве из окна выпал вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов

Вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов погиб в Москве. Об этом сообщают российские медиа.

Тело Бадалова обнаружили 4 июля под окнами дома на Рублевском шоссе, где проживал 62-летний топ-менеджер нефтяной компании. Бадалов находился на должности с июля 2021 года. Он отвечал за вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. До прихода в компанию, Бадалов возглавлял научно-исследовательский институт "Восход", который специализируется на разработке, внедрении и сопровождении государственных информационных систем федерального значения - системы "Выборы", "Правосудие" и др.

Предварительная причина гибели — самоубийство.

"Транснефть" — крупнейшая нефтетранспортная компания России. Она контролируется государством. Компания владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, в том числе российским и иными участками проходящего через Беларусь нефтепровода "Дружба".

Следует отметить, что с начала 2022 года в РФ произошла целая серия смертей представителей российского бизнеса, связанных с нефтегазовой отраслью. Речь идет уже о как минимум десяти случаях. Они были объявлены суицидами, но обстоятельства инцидентов остаются туманными. В ряде случаев бизнесмены разбивались насмерть, выпадая из окон, в других - совершали самоубийство каким-либо другим способом.

Например, в 2022 году в Москве были найдены мертвыми бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев, его дочь и жена. По версии следствия, Аваев сначала застрелил семью, а затем застрелился сам.

Аналогичный случай произошел в Испании, где были найдены мертвыми бывший топ-менеджер Новатэка Сергей Протосеня, его жена и дочь. Полиция также рассматривала версию, что Протосеня мог убить свою жену и дочь, а затем покончить с собой.

Несколько месяцев спустя после этих смертей в Москве, выпав из окна, погиб глава совета директоров Лукойла Равиль Маганов.