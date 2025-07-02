Власти РФ хотят восстановить закрытые после распада СССР военные училища

В 2025-2034 годах в России могут открыть 15 высших военных училищ, которые будут готовить офицеров-летчиков, танкистов, медиков, а также специалистов по беспилотным системам. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Эта инициатива разработана в связи с нехваткой в российской армии офицеров нижнего и среднего звена на фоне войны против Украины, но еще не утверждена, отмечает издание. Между тем уже в текущем году решено открыть два вуза: Саратовское высшее военно-инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, а также Нижегородское высшее военно-инженерное училище. Подготовка к приему курсантов там завершается.

В течение следующих лет военные училища планируют открыть в Челябинске, Омске, Самаре и других российских городах, а также в аннексированном Крыму. Издание отмечает, что большинство военных училищ в этих городах уже существовали в советское время, но затем были закрыты.