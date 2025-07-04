Законодатели США проведут «криптонеделю»

Палата представителей США объявила о проведении «криптонедели» с 14 по 18 июля, в ходе которой планируется рассмотреть три ключевых законопроекта в сфере цифровых активов.

Инициативу предложили спикер Майк Джонсон, председатель Комитета по финансовым услугам Френч Хилл и глава Комитета по сельскому хозяйству Гленн Томпсон.

Этот шаг направлен на реализацию «повестки дня» президента Дональда Трампа в области криптовалют.

На голосование вынесут инициативы о стейблкоинах, структуре рынка цифровых активов и CBDC.

Палата представителей, по-видимому, отдает предпочтение сенатскому GENIUS Act перед собственным аналогичным документом, известным как STABLE Act. Трамп выразил желание, чтобы первый приняли как можно скорее, до того как Конгресс уйдет на месячный перерыв в августе.

Поскольку Сенат уже одобрил этот законопроект при поддержке обеих партий, в случае его принятия Палатой представителей без поправок он сразу отправится на подпись президенту.

Ключевое различие между двумя законопроектами заключается в надзоре: STABLE Act предусматривает строгий федеральный контроль над эмитентами стейблкоинов, в то время как GENIUS Act допускает надзор на уровне штатов.

Вторым на рассмотрении стоит законопроект CLARITY Act, который определяет юрисдикцию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении криптовалют. Он обяжет большинство криптобирж регистрироваться в CFTC, а также установит правила раскрытия информации, ведения учета, разделения корпоративных и клиентских средств.

Документ уже прошел через профильные комитеты и ожидает голосования в полном составе Палаты представителей, после чего ему потребуется одобрение Сената.

Третья инициатива (Anti-CBDC Surveillance State Act) направлена на запрет Федеральной резервной системе США выпускать цифровую валюту центрального банка напрямую для граждан. Автор законопроекта Том Эммер утверждает, что это защитит право американцев на финансовую конфиденциальность. Для ускорения процесса в Сенате представили идентичный законопроект.

Эти инициативы встретили критику со стороны Демократической партии. Одна из причин — растущее участие семьи Трампа в криптоиндустрии. По данным Bloomberg, семья президента могла заработать около $620 млн на связанных с ней проектах, включая DeFi-платформу World Liberty Financial и мем-коины TRUMP и MELANIA.

«Отправив эти три законопроекта на стол президенту Трампу, мы защитим финансовую конфиденциальность американцев и сделаем Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют», - заключил Эммер.

В июне глава Федрезерва Джером Пауэлл поддержал регулирование стейблкоинов в США.