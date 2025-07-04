Италия просит ЕС заняться непрозрачным ценообразованием на авиабилеты

Итальянский антимонопольный орган (AGCM) обратился к Европейской комиссии с просьбой повысить прозрачность алгоритмов ценообразования, используемых авиакомпаниями, особенно на маршрутах, обслуживающих Сицилию и Сардинию. Об этом сообщает Euractiv.

Этот шаг стал следствием расследования AGCM, который в начале этого года выразил обеспокоенность по поводу непрозрачного ценообразования.

Получив ответы от авиакомпаний, AGCM теперь призывает Комиссию скоординировать действия на уровне ЕС для повышения прозрачности тарифов и активизации конкуренции.

Как отметили в итальянском ведомстве, рост цен на билеты ограничивает мобильность сицилийцев и сардинцев, проживающих в других регионах Италии, и многие из них отказываются от поездок домой из-за высоких расходов. Эта тенденция также наносит ущерб туристической экономике островов.

AGCM утверждает, что алгоритмы динамического ценообразования – систем, которые корректируют тарифы в зависимости от поведения потребителей – в сочетании с дополнительными сборами за такие услуги, как перевозка багажа или выбор места, делают сравнение предложений практически невозможным для пассажиров.

Эти дополнительные сборы, которыми пользуется почти половина всех путешественников, могут увеличить окончательную стоимость билета на 400% по сравнению с объявленной базовой стоимостью.

Призыв прозвучал на фоне шагов Европейского парламента по усилению прав пассажиров. На прошлой неделе Комитет по вопросам транспорта и туризма инициировал серию изменений в отношении прав пассажиров.

В частности, перевозчиков хотят обязать не взимать плату за минимальный багаж и за бронирование места для маленького ребенка рядом с сопровождающим.

Сообщалось также, что польский регулятор начал расследование правил перевозки багажа в самолетах лоукостеров WizzAir и Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.