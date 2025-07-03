Литва впервые лишила ВНЖ россиянина за частые поездки в РФ и Беларусь.

Как пишут местные СМИ, ВНЖ аннулировал Департамент миграции Литвы.

Кроме того, начаты процедуры в отношении еще тридцати человек. Выясняются дополнительные обстоятельства, запрошены объяснения от самих граждан РФ.

Весной в Литве запретили гражданам РФ ездить в Россию или Беларусь чаще, чем три раза в месяц. Таковы положения закона "Об установлении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины".

Всего с момента вступления в силу обновленного закона 292 гражданина РФ пересекли госграницу Литвы с Россией и Беларусью более одного раза, но большинство попадает под предусмотренные исключения, когда есть объективные причины для более частых поездок.