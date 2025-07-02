Министерство науки и образования Азербайджана опровергло слухи о закрытии русскоязычных школ

Министерство науки и образования Азербайджана опровергло информацию о прекращении в республике обучения на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне местный портал Oxu.az сообщил, что власти Азербайджана приняли решение постепенно закрывать русскоязычные школы. Утверждалось, что родители получили сообщения в WhatsApp о том, что школы будут закрывать поэтапно.

«Это фейк. При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники», - говорится в заявлении.

В настоящий момент в Азербайджане работают 340 русскоязычных школ, сообщает портал Mektebgushesi. В 16 из них обучение ведется только на русском. В остальных преподают на двух языках. В них обучаются 150-160 тысяч учеников.

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.