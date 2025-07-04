Последнее обновление: 04.07.2025 18:00

Boeing поставит Пентагону два спутника связи на $2,8 млрд

Американская корпорация Boeing Co. заключила контракт с Минобороны США на разработку и производство двух спутников связи нового поколения в рамках программы ESS (Evolved Strategic Satellite Communications).

Как сообщила компания, стоимость контракта составляет $2,8 млрд. Первый спутник будет готов к 2031 году. Контракт предусматривает возможность поставки еще двух спутников.

Спутники будут выведены на геостационарную орбиту и обеспечат защищенную связь для управления ядерным вооружением для президента США и командования ядерными силами.

С начала года капитализация Boeing увеличилась на 22% до $162,8 млрд.



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