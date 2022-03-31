ЕБРР прочит Беларуси 3% падение экономики в 2022 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение экономического роста в Беларуси на 3% по итогам 2022 года и нулевой рост в 2023 году из-за введенных санкций в результате поддержки белорусскими властями военного вторжения России в Украину.

Снижение экономического роста в России составит 10% по итогам 2022 года при нулевом росте в 2023 году.

Падение экономики Украины в текущем году может составить 20%, но уже в следующем году Украину ждет рост в 23%.

ВВП стран Восточной Европы и государств Кавказа (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины), как ожидается, снизится на 11,8% вместо роста на 3,6% в 2022 году.

Прогнозы сделаны на предположении, что в течение нескольких месяцев в Украине будет достигнуто перемирие.

«Прогноз обладает чрезвычайно высоким уровнем неопределенности, в том числе есть серьезный риск его ухудшения, если боевые действия усилятся или если газ или другие сырьевые товары из России подпадут под ограничения", - сказано в сообщении ЕБРР.