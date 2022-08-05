Беларусь погасила гособлигации в российских рублях

Беларусь погасила два выпуска государственных облигаций, размещенных в 2019 году в России в российских рублях, сообщил Минфин РБ.

«3 августа 2022 года одновременно с последней выплатой купонного дохода исполнены обязательства по погашению двух выпусков государственных облигаций, размещенных на российском финансовом рынке в 2019 году, серий 03 и 04 в общей сумме 10,4 млрд. российских рублей (в т.ч. 10 млрд. росс. рублей – погашение основного долга, 0,4 млрд. росс. рублей – выплата накопленного процентного дохода)», - говорится в сообщении ведомства.

«Денежные средства в полном объеме направлены Министерством финансов 28 июля 2022 года в адрес установленного эмиссионной документацией платежного агента – НКО АО «Национальный расчетный депозитарий», - также сказано в сообщении.

Минфин РБ продолжает настаивать на том, что не может технически исполнить обязательства по выпуску еврооблигаций Belarus-2027 в иностранной валюте.

«Данный факт (погашение рублевых облигаций – ред.) дополнительно подтверждает, что, в случаях, когда расчетно-клиринговая инфраструктура позволяет проводить платежи и доводить их до держателей, Министерство финансов продолжает исполнять обязательства посредством этой инфраструктуры», - утверждает ведомство.