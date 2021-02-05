Минфин РБ в январе 2021 года разместил облигации на $626,17 млн.

Минфин Беларуси в январе 2021 года разметил на внутреннем рынке государственные долгосрочные облигации на сумму $626,17 млн., сообщила пресс-служба ведомства.

Из этой суммы, $619,37 млн. приходятся на облигации выпусков 273-277, которые были размещены 28-29 января в закрытом режиме на 9,5 (до 15 июля 2030 года) лет по ставке 5,5% годовых.

Эти облигации, как сообщалось, выпускались для привлечения валютной оборотки на помощь Белорусскому металлургическому заводу. Покупателями бумаг выступили госбанки и банки с российским капиталом.

Облигации 271 выпуска на сумму 6,8 млн. были приобретены в январе населением и юрлицами на добровольной основе.