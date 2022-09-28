Беларусь разместит гособлигации на рынке РФ на сумму до 50 млрд. российских рублей

Беларусь в ближайшее время выйдет на российский рынок с 5 выпусками гособлигаций на сумму до 50 млрд. российских рублей, сообщил Минфин РБ.

«Банк России 26.09.2022 принял решение о регистрации проспекта неконвертируемых процентных документарных государственных облигаций на предъявителя серий 08, 09, 10, 11 и 12 Республики Беларусь, ISIN RU000A1052U9, RU000A1052V7, RU000A1052W5, RU000A1052X3 и RU000A1052Y1, и допуске данных ценных бумаг к размещению и публичному обращению в Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.