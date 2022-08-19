Минфин Беларуси зарегистрировал выпуск облигаций в российских рублях

Минфин Беларуси вышел на внутренний рынок с четырехлетними облигациями в российских рублях, следует из информации Республиканского центрального депозитария ценных бумаг.

Согласно данным депозитария, размещение номинированных в российских рублях облигаций стартовало 18 августа 2022 года. Датой погашения 286 выпуска валютных облигаций указано 23 декабря 2026 года. Заявленный объем размещения составляет 1 млрд. российских рублей (около $15 млн.).

Данные о процентной ставке и размещенном объеме отсутствуют.

Это второй в текущем году выпуск гособлигаций на внутреннем рынке в иностранной валюте. 18 мая Минфин начал размещение номинированных в долларах семилетних гособлигаций 285 выпуска с заявленным объемом эмиссии $12,554 млн.