Минфин РБ вышел на рынок с краткосрочными облигациями в российских рублях

Минфин Беларуси перехватил на рынке около $120 млн. сроком на 3 месяца через продажу облигаций, номинированных в российских рублях.

Ведомство не анонсировало данный выпуск, а информация о продаже облигаций опубликована только в Республиканском центральном депозитарии ценных бумаг, что указывают на прямую продажу облигаций отдельно взятому инвестору.

Согласно данным депозитария, размещение 283 выпуска валютных государственных краткосрочных облигаций состоялось 25 октября. Объем выпуска составил 8,498877 млрд. российских рублей (8498877 облигаций номиналом 1 тыс. российских рублей) или чуть более $120 млн. Дата погашения выпуска - 24 января 2022 года.