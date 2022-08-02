США ликвидировали лидера "Аль-Каиды", 71-летнего Аймана аль-Завахири ударом беспилотника, сообщил президент США Джо Байден.

"Правосудие победило и этого лидера террористов больше нет", - сказал Байден в видеообращении.

Байден рассказал, что в начале этого года разведка обнаружила семью аль-Завахири в Кабуле, и подчеркнул, что никто из гражданских или членов семьи террориста не был убит. Как известно, аль-Завахири помогал координировать атаки в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли тысячи людей.

По словам президента, операция по ликвидации лидера "Аль-Каиды" проходила в Афганистане в минувшие выходные.

71-летний Айман аль-Завахири - международный террорист, радикальный исламист, с 2011 года он также был лидером радикальной исламистской террористической группировки "Аль-Каида".

В 1981 году его арестовали по подозрению в причастности к убийству президента Анвара Садата. Аль-Завахири предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия. Он отсидел три года, а затем отправился в Афганистан в качестве моджахеда. После этого террорист возглавил группу из примерно тысячи "египетских афганцев", влившихся в ядро "Аль-Каиды". В Египте аль-Завахири заочно приговорён к смертной казни. В 2011 году после смерти лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена он возглавил террористическую организацию.