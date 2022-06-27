Лукашенко вспомнил о существовании непризнанной Абхазии

На фоне скоропостижной поездки Лукашенко в Россию его «представитель» Виктор Шейман в Сухуми провел переговоры с так называемым президентом Абхазии Асланом Бжанией.

«Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, актуальные аспекты евразийской интеграции, перспективы инвестиционно-экономического сотрудничества. Во встрече принял участие министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба», — говорится в сообщении пресс-службы Бжании.

На встрече, которая состоялась 24 июня, Шейман передал Бжании памятный подарок от Лукашенко.

Независимость отколовшейся от Грузии Абхазии признали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Беларусь может стать шестой.