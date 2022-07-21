Джо Байден заболел коронавирусом

Президента США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня утром президент Байден получил положительный тест на COVID-19. (...) Согласно указаниям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), он изолируется в Белом доме и будет продолжать полностью выполнять все свои обязанности в течение этого времени", – говорится в сообщении, пишет УНН.

В Белом доме отметили, что Байден полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован от коронавируса. Сейчас у него легкие симптомы, он начал принимать Paxlovid.