Американская разведка так и не поняла, откуда взялся коронавирус

Американские спецслужбы не пришли к однозначному выводу о происхождении коронавируса, вызывающего Covid-19: они не подтвердили, но и не опровергли ни версию о мутации при естественной передаче вируса от животного к человеку, ни более скандальную версию об утечке вируса из лаборатории в Китае.

О том, что доклад представлен президенту Джо Байдену, но не дает ответа на вопрос о происхождении вируса, сообщают Washington Post, New York Times и Wall Street Journal.

В мае Байден поручил разведывательному сообществу проверить все версии и представить свои выводы через 90 дней.

Во вторник разведчики представили президенту секретный доклад, но ни к какому консенсусу в пользу той или иной версии они так и не пришли. Ожидается, что через несколько дней доклад будет частично рассекречен и опубликован, отмечает BBC.

Как пишет Wall Street Journal, разведывательное сообщество не получило доступа к нескольким массивам данных, которые хранятся в Китае.

Среди научного истеблишмента с самого начала пандемии преобладала версия о естественном происхождении вируса SARS-CoV-2 путем передачи от животного к человеку и мутаций, которые коронавирус мог претерпеть, попав в новую для него среду.

Наиболее вероятными кандидатами считались вирусы, обитающие в организмах летучих мышей; также в пользу этой версии говорило то, что многие из первых известных случаев в конце 2019 года были связаны с птичьим рынком в Ухане.

Однако в точности реконструировать эволюцию вируса ученым не удалось, также появились данные о том, что не все из первых случаев имели отношение к птичьему рынку, наконец, ближайшая естественная среда обитания летучих мышей находится в сотнях километров от Уханя, зато прямо там расположен Уханьский институт вирусологии.

Согласно сведениям, собранным Госдепартаментом при администрации Трампа и обнародованным в январе нынешнего года, уханьский институт поддерживает тайные связи с китайской армией, а несколько его сотрудников еще в ноябре 2019 года обращались в больницу с симптомами, похожими на грипп (они характерны и для ковида тоже).

Все эти обстоятельства, а также поведение китайских властей, явно не раскрывавших миру все, что им известно, и привели к тому, что версия о преднамеренной или непреднамеренной утечке вируса из лаборатории, поначалу казавшаяся сугубо конспирологической, начала выглядеть несколько более правдоподобно.

В мае Байдену доложили, что разведсообщество выделило две основных версии происхождения вируса - естественное путем передачи от животного к человеку и искусственное с утечкой из лаборатории. После этого президент поручил изучить все имеющиеся данные и попытаться оценить, какая из версий лучше обоснована. При этом он рассказал, что две разведывательных службы склонялись к версии о естественном происхождении, а третья - об утечке из лаборатории.

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения посетила Уханьский институт вирусологии в феврале этого года, однако их визит проходил под строгим контролем китайских властей, а сами ученые вскоре рассказали, что показали им далеко не всё.

Китайские пропагандистские СМИ, особенно рассчитанные на зарубежную аудиторию, в последние дни много писали о докладе американской разведки, стремясь представить его как элемент информационной войны против Китая.

"У разведки США одиозный послужной список, а их так называемый доклад, прослеживающий происхождение не основывается на фактах и доказательствах, а лишь подгоняет под нужный вывод выдуманные "доказательства", чтобы оговорить Китай", - цитировала китайская англоязычная газета Global Times представителя МИД КНР Ван Вэньбиня еще во вторник, до того как о содержании доклада стало известно.

При этом сам Китай усердно распространяет всевозможные мало чем подкрепленные альтернативные версии происхождения вируса, сводящиеся к тому, что он появился за пределами страны.