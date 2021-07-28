Власти США предупредили о возможности привитых передавать дельта-штамм

Некоторые люди, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, могут передавать индийский штамм коронавируса (дельта-штамм) другим, в том числе непривитым, сообщила глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

Она уточнила, что вакцины делают «исключительную работу» по защите граждан от тяжелого течения COVID-19, госпитализаций и смерти. Однако в некоторых случаях, когда полностью привитые люди заражаются вирусом, его нагрузка на организм аналогична нагрузке заразившегося непривитого человека, передает РБК.

Из этого может следовать, сообщила Валенски, что люди, инфицированные дельта-вариантом, могут быть очень заразными. Это может подвергать риску детей, которые не достигли возраста вакцинации, людей со слабым иммунитетом и в целом тех, кто не сделал прививку, подчеркнула глава CDC.

Ученые, а также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее согласились с тем, что индийский штамм коронавируса гораздо более заразен, чем оригинальный вариант.

На фоне распространения индийского штамма коронавируса в стране (на него приходится более 80% случаев заражения) CDC рекомендовали гражданам вернуться к ношению масок в общественных местах. Раньше маска была необходима только тем, кто не привился, однако теперь санитарные власти рекомендуют надевать ее всем.