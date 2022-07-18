ВВС Беларуси хвалятся «скорыми» поставками российского оружия

ВВС и ПВО Беларуси скоро получат новое российское оружие, которое должно напугать Украину и ее союзников, проводящих мониторинг границы с Беларусью с помощью беспилотников.

"Прорабатывается вопрос и в ближайшей перспективе появятся у нас на вооружении ударный вертолет Ми-35, а также зенитно-ракетные системы С-400", - сказал в эфире белорусского ТВ заместитель командующего ВВС и войсками ПВО вооруженных сил РБ Дмитрий Михолап.

По его словам, на вооружение белорусской армии поступили и уже успешно освоены зенитно-ракетные комплексы "Тор М2", самолет Су-30СМ.

"Совсем недавно получили новейший тренажер этого самолета, что позволит <...> значительно повысить уровень подготовки наших пилотов", - сказал Михолап.

Замкомандующего ВВС пожаловался на полеты боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов вдоль границы с синеокой.

«… мы наблюдали полет довольно серьезной машины - MQ-9 Reaper, с аэродрома Кымпия-Турзий, Румыния. В ходе тренировки дежурных сил он мониторил обстановку, что происходит у нас. Совсем недавно на южных рубежах мы фиксировали на сопредельной территории полет беспилотника, который квалифицировали как Bayraktar», - сообщил Михолап.