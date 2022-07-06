Советники Зеленского обсудят ввод санкций против лиц в Беларуси и Грузии за поддержку России

Экспертная группа, созданная по инициативе президента Украины Владимира Зеленского для разработки предложений странам Запада по санкциям в отношении России, приступает к рассмотрению вопроса введения рестрикций в отношении отдельных лиц в Беларуси и Грузии.

Об этом в среду в эфире грузинского телеканала PalitraNews заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, который вместе с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком возглавляет экспертную группу, передает ТАСС.

"Наша группа пока не обсуждала введение санкций против людей из других стран, однако сейчас мы начинаем обсуждать этот вопрос и рассмотрим людей из Грузии и Беларуси", - сказал Макфол, выразив уверенность, что в Грузии есть те, кто поддерживает российскую военную агрессию.

Бывший посол не назвал конкретных фамилий, однако грузинская оппозиция давно просит страны Запада ввести персональные санкции против миллиардера, экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Они считают, что у него есть связи с российским руководством. Грузинскую оппозицию в этом вопросе поддерживают и отдельные представители украинских властей в лице главы правящей фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.